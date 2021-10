Todtnau Vereine bieten Gemeinschaft

94 Vereine gibt es in Todtnau und seinen Ortsteilen, worauf der Bürgermeister stolz ist, denn diese leisten sehr viel. Er wünsche sich, „dass keiner sagt, er habe es bereut, in einem Verein zu sein“, so der Bürgermeister. Und er rechnete vor, welche Zeit jemand in dieser Gruppierung verbracht hat, wenn er 30 Jahre dazu gehört und zweimal in der Woche zum Treffen gehe. „Umgerechnet sind das achteinhalb Jahre“, erklärte Wießner.

Neben der guten Gemeinschaft wird im Verein das Miteinander, die Kultur, der Sport und die Jugendarbeit hochgehalten, so Wießner, der damit auf alle Vereine einging. Weiterhin sind diese für die Gesellschaft da, übernähmen auch soziale Aufgaben. Der Bürgermeister sprach auch die vielen Generalversammlungen an, bei denen er dabei war. In den letzten Jahren musste dies etwas anders gestaltet werden. Doch er machte den Vereinen Mut: „Ich bin auch außerhalb der Generalversammlung jederzeit zum Gespräch bereit.“