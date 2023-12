Todtnau: Weihnachtsmarkt an der Hängebrücke

Auch ein buntes Rahmenprogramm wird an dem Markt in der besonderen Kulisse geboten. Am Samstag, 9. Dezember, stimmen Alphornbläser musikalisch auf die Adventszeit ein, am Sonntag spielt eine Abordnung der Trachtenkapelle Todtnauberg weihnachtliche Melodien. Der Nikolaus und das Blackforestline-Maskottchen Ria Reh besuchen an beiden Tagen das Markttreiben an der Hängebrücke, heißt es in der Ankündigung.