Todtnau: Weihnachtsmarkt begeistert mit riesigem Angebot

Im Städtle gab es ein großes Angebot an weihnachtlichen Dingen zu bestaunen und zu kaufen. Die Bläsergruppe der Todtnauer Stadtmusik gab weihnachtliche Klänge zum Besten. „Eine richtig schöne Weihnachtsstimmung herrscht hier“, sagte ein Besucher zu seiner Begleitung und lief langsam weiter im dichten Gedränge. Dazu trugen auch Greta und Mathilda bei, sie hatten ihren Notenständer in der Meinrad-Thoma-Straße aufgestellt und spielten mit ihren Blockflöten Weihnachtslieder. Unter den neuen Fahnen zum Todtnauer Stadtjubiläum „1000 Jahre Todtnau“ versammelten sich die Besucher auf dem Marktplatz, stöberten an den weihnachtlich geschmückten Ständen, kauften Geschenke oder probierten die eine oder andere Köstlichkeit: ob Schupfnudeln, Linsensuppe, Pinsa, Raclettebrötchen oder Crêpes mit Schokofrüchten - der Duft von Gebratenem, Gebackenem, von Glühwein oder Schokolade lag über der Todtnauer Innenstadt, in der mehr als 30 Aussteller ihre Waren präsentierten. Das Angebot war riesengroß.