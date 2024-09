Todtnau: Weitere Windrad-Transporte

Ein Windradflügel wird am heutigen Mittwoch ab 9 Uhr auf der B 317/L 126 von Feldberg durch Todtnau Richtung Muggenbrunn transportiert. Es kann auf der gesamten Strecke zu Verkehrsbehinderungen kommen, heißt es in der Ankündigung. Insbesondere im Bereich Silberbergschule und Meinrad-Thoma-Straße kommt es zu Verzögerungen. Die Verkehrsführung erfolgt mit Ampelregelung und Beschilderung. Ebenfalls am heutigen Mittwoch ist ab 22 Uhr ein Schwertransport auf der L 126, beim Notschrei zum Windpark an der Holzschlägermatte/Taubenkopf geplant.