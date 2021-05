Todtnau Wer backt die beste Torte?

Der Online-Backkurs beginnt am Sonntag, 30. Mai, um 14 Uhr. Im Live-Stream wird neben Fredi Boch auch die Hochschwarzwälder Bäuerin Verena Kleiser mit in der Küche stehen. Wer zuhause mitbacken möchte, kann sich bis 21. Mai unter www.kirschtorte.de anmelden. Nach der Anmeldung erhalten alle Teilnehmer die Zugangsdaten zum Live-Stream. Zudem gibt es die Möglichkeit, zwischen einem Backkurs mit oder ohne Zutatenbox auszuwählen. Bei der Variante ohne Box erhalten die Teilnehmer das Rezept drei Tage vor Beginn der Veranstaltung per E-Mail, so dass noch genügend Zeit zum Besorgen der Zutaten bleibt. Die Produkte in der Box stammen allesamt von regionalen Partnern. Biskuitboden werden nicht per Post verschickt und müssen vorab selbst organisiert werden.