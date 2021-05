Todtnau Werden Patientenrechte missachtet?

Die Sachbearbeiter der Behörde würden nach einem pauschalen Schema Daten abfragen, die ihnen kaum erlaubten, die entsprechende Eignung besser zu beurteilen als die medizinischen Gutachter, so der Arbeitsmediziner verärgert. Er sieht in dieser Vorgehensweise Willkür und eine Missachtung der DSGVO sowie der Patientenrechte.

Thomas Honeck hält es für inakzeptabel, dass Mitarbeiter der Behörde als medizinische Laien ohne nachvollziehbare Begründung darüber entscheiden, ob sie ein Gutachten von zugelassenen Stellen akzeptieren oder nicht.

Er habe sich diesbezüglich bereits beim Datenschutzbeauftragten des Landratsamts und bei Landrätin Marion Dammann beschwert, jedoch lediglich einen pauschalen Hinweis auf die Fahrerlaubnisverordnung (FeV) als Antwort erhalten, berichtet Honeck. In dieser würden in „begründeten Zweifeln“ der Behörde besondere Rechte eingeräumt. Eine Erläuterung, worauf diese Zweifel an medizinischen Gutachten basierten, würde jedoch unterlassen.

Die Angelegenheit ist Thomas Honeck so wichtig, dass er sich diesbezüglich auch an den Landesdatenschutzbeauftragten gewendet und um eine Stellungnahme gebeten hat. Er sehe es auch als seine Pflicht an, diesen Ablauf der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen, so der Arzt.