Todtnau: Wichtige Stützen der Vereine

Zuvor waren Mitglieder für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement im Verein ausgezeichnet worden. Von der Trachtengruppe Todtnauberg wurden Daniela Hablitzel und Sandra Radfelder geehrt. Beide sind seit 30 Jahren Mitglied im Verein. Hablitzel ist seit 15 Jahren zweite Vorsitzende, die Zellerin Radfelder war Probeleiterin und zehn Jahre Kassiererin im Verein.

50 Jahre Musiker

Bertram Rümmele kann im nächsten Jahr auf eine 50-jährige Musikkarriere zurückblicken. Sie begann 1975 im Musikverein Geschwend, wo er bis 1988 eine Ausbildung absolvierte. „Ich habe mit der Trompete angefangen“, sagte Rümmele. Heute spielt er Tuba. Von 2003 bis 2011 war der Geschwender aktives Mitglied im Musikverein Geschwend und parallel dazu im Musikverein Todtmoos-Weg. Dort blieb er aktives Mitglied bis 2016 und ging dann wieder zurück zu seinem Ausbildungsverein. „Er ist eine wichtige Stütze des Vereins und des Vereinslebens in Geschwend“, sagte Fiedel. Rümmele ist auch bei den Rabefelseschlurbi, bei einer Guggemusikgruppe in Todtmoos und in der Ranzengarde.