Todtnau Wichtiger Beitrag zum Umweltschutz

Die Kläranlage in Todtnauberg wurde in den 1990er Jahren stillgelegt und an die Kläranlage in Schlechtnau angeschlossen. Die bestehenden Anlagenteile werden seither provisorisch zur Rückhaltung des Mischabwassers (Abwasser und Regenwasser) bei Regenwetter genutzt. Um künftig eine Mischwasserbehandlung nach dem neuesten Stand der Technik zu ermöglichen, soll nun in einem ersten Schritt ein Regenüberlauf errichtet werden. Da künftig von dort aus mehr Abwasser in die Kläranlage in Todtnau-Schlechtnau abgeleitet wird, muss diese zudem hydraulisch ertüchtigt werden.