Todtnau Wießner kandidiert nicht mehr

Grundlage des Haushaltsplanes 2023 war die Ergebnisplanung aus dem Jahr 2021. Prognostiziert worden war ein Minus von 2,7 Mio. Euro. Tatsächlich konnte ein Plus von 720 000 Euro in den Kassenbüchern vermerkt werden. Auch der Abschreibungsbetrag über eine Million Euro ließ sich aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaften. Gründe dafür waren höhere Einnahmen aus Holzverkäufen und sprudelnde Gewerbesteuererträge. Grund zu Sorgenfalten gibt die Liquidität, die per Ende 2021 lediglich um 126 000 Euro über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe von 255 000 Euro liegt.

Neue Kredite

Im Jahr 2022 werden die zu erwirtschafteten Abschreibungen über eine Million Euro vermutlich nicht erwirtschaftet.

2023 können mit höheren Finanzzuweisungen von 350 000 Euro und mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 120 000 Euro gerechnet werden. Allerdings steigt auch die abzuführende Umlage, so dass lediglich ein Plus von rund 4 9 000 Euro aus der Finanzzuweisung in Todtnau bleibt. Die Preissteigerungen aufgrund des Ukraine-Kriegs belasten auch den kommunalen Haushalt. Neben der Abschreibungsbelastung von rund einer Million Euro werden weitere Aufwendungen von 535 000 Euro als Negativergebnis ausgewiesen. Neuinvestitionen von 5,1 Millionen Euro sind zur Hälfte aus Zuschüssen finanzierbar, der Rest wird über neue Kredite zur Verfügung gestellt.

Dankesworte

Kämmerer Andreas Klauser hat noch einmal den Haushalt vorgestellt. Klauser will ebenfalls in den Ruhestand gehen. Von 1999 bis 2019 wurden im Kernhaushalt 3,9 Millionen Schulden abgebaut. Gleichzeitig gab es Neuinvestitionen über 47,2 Millionen. Im Gemeinderat gab es viel Dank für seine Arbeit. Viel Lob und ein kleines persönliches Geschenk der Ratsgemeinschaft begleiteten ihn in den Abschied. Besonders das umfangreiche Wissen des Kämmeres wurde gewürdigt.

Die nicht freien Ausweich- und Parkmöglichkeiten zur Straße auf den Feldberg und zum Notschrei sorgen für großen Unmut in der Bevölkerung. Offensichtlich sind öffentliche Flächen hier als Schuttabladen zweckentfremdet, was ärgerlich, aber im Winter auch gefährlich sein könne, da fehlender Ausweichplatz auch Unfälle provoziere.