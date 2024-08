Todtnau: Windkrafttransporte sorgen für Unmut

Tatsächlich braucht ein Selbstfahrer vom Feldberg bis zum Windpark vier Tage. Wenn die Info „Transport ab 9 Uhr“ heißt, kann also der Stau zu jeder Tageszeit sein. Besonders betroffen zeigen sich auch Doris Wasmer-Mink und ihre Töchter vom Gasthaus „Lawine“ in Fahl. „Diese Unsicherheit hat mich wahnsinnig geärgert“, sagt Wasmer-Mink im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Info für die Gäste zur An- und Abreise habe gefehlt. Sie rate allen, schon ganz früh vor 9 Uhr abzureisen; das sorge beim Frühstück für Stress. Und auch die Fleisch- und Gemüselieferanten konnte sie gerade noch rechtzeitig informieren. Unklar sei auch gewesen, wie die Mitarbeiter ins Hotel kommen. Auch seien Gäste an der Bushaltestelle gestanden und wussten nicht, warum der Bus nicht kommt. „Die Info zum Transport einen Tag im voraus würde völlig ausreichen, damit wir unsere Gäste benachrichtigen können“, sagt die Gastwirtin. Die Transporte in dieser Ferienregion in die Urlaubszeit zu legen, sei ein Unding.