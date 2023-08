Todtnau Wo Herzen für Musik schlagen

„Hobby mit Leidenschaft“

Zu Blächforest gehören Max Burgath am Bariton, Nico Asal am Flügelhorn, Leon Herrmann am Schlagzeug, Jonas Maier am Bass, Josua Brender an der Trompete, Nick Lorenz am Flügelhorn sowie Marius Wagner an Posaune und Tenorhorn.

Alle sieben sind in Musikvereinen in Todtnau und den Ortsteilen, Leon Herrmann und Marius Wagner etwa spielen in der Trachtenkapelle Brandenberg. Und manche von ihnen spielen noch in anderen Formationen. „Bei der Gründung waren wir alle jung und motiviert und hatten alle Lust, uns musikalisch noch mehr zu verbessern“, erzählt Leon Herrmann. „Alle hatten einfach Lust noch mehr Musik zu machen.“

Das Niveau der Blächforest-Musiker ist durchaus schon auf einem hohen Level. Wer die Truppe – und vor allem die Solo-Einlagen – schon gehört hat, weiß das. „Profis“ will Wagner die Gruppe aber nicht nennen, immerhin macht sie mit ihren Engagements auch (noch) keine großen Gewinne. Er umschreibt es lieber als „Hobby mit Leidenschaft“.

Vereinsgründung geplant

Blächforest wird bald einen eingetragenen Verein gründen, wie die beiden jungen Musiker ankündigen. Dies habe zum einen rechtliche und organisatorische Vorteile und zudem komme man dadurch auch einfacher an größere Auftritte.

Gespielt haben die sieben Musiker in diesem Jahr bereits an einigen kleineren und größeren Veranstaltungen, etwa an den Maihocks der Los Crachos, am Hinterhager Grümpelturnier, am Mollenbachfest und an mehreren Hocks und Festen in den Todtnauer Ortsteilen.

Weitere Auftritte von Blächforest sind am 3. September auf dem Waldfest in Todtnauberg, am 9. September beim Almfest auf dem Gisiboden und am 8. Oktober auf dem Zwiebelkuchenfest in Oberried geplant.