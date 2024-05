Auf dem gut besuchten Parkplatz unterhalb der Coasterbahn am Hasenhorn wurde am Samstag, zwischen 10.50 und 1 Uhr, der Fahrradträger eines schwarzen Mercedes-Benz durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dadurch wurde der Mercedes im Heckbereich ebenfalls beschädigt, teilt die Polizei mit. Der gesamte Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, erhofft sich von Zeugen Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug, da in dem Unfallzeitraum der Parkplatz gut frequentiert gewesen sei.