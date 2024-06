Todtnauberg: Damit alle Kinder schwimmen lernen

Nur für Vereinsmitglieder

Das Berger Bad hat in diesem Jahr nur eine sehr kurze Saison, es öffnet am Samstag, 6. Juli. Denn zum ersten Mal wird es als Vereinsbad geführt wie an der Hauptversammlung im März beschlossen wurde. Dabei wurde unter anderem der Vereinsname und die Satzung geändert (wir berichteten). Doch für die Öffnung des Bads musste erst der neue Pachtvertrag vorliegen und das ging länger als gedacht, wie Vereinsvorsitzende Irene Breuer im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.

Der Sinn hinter dem Ganzen: Mit dem neuen „Berger Vereinsbad“ braucht es künftig keinen Fachangestellten für Bäderbetriebe und auch keine Badeaufsicht mehr. Und eben genau diese Angestellten seien schwer zu finden, weiß Breuer. „Ich befürchte, dass immer mehr Bäder dieses Problem haben.“ Mit der Regel, dass nur noch Vereinsmitglieder ins Bad dürfen, umgehe man die Vorgabe, dass dieses Personal benötigt wird. Denn: Jeder kann Mitglied werden, unterschreibt aber auch einen Haftungsausschluss in dem Wissen, dass es keinen Bademeister gibt. Der Verein stellt dennoch – freiwillig – Rettungsschwimmer. Diese sind zwar nicht immer am Becken, aber versuchen vor allem in der Hochsaison die Tage mit viel Betrieb abzudecken, so Breuer. Man erspare sich damit zwar die Kosten für das Fachpersonal, doch die Ausgaben für die Ehrenamtspauschale würden steigen, so Breuer. Denn der Aufwand für das ehrenamtliche Kassenpersonal steigt. Zurück zu den Schwimmkursen: An diesen kann jeder teilnehmen – mit einem sogenannten Förderbeitrag von 25 Euro kommt man fünf Mal ins Freibad. Der Tarif ist ideal für Schwimmkurs-Teilnehmer oder auch Gäste.

Alles zum Berger Bad

Voting:

Das Voting zum Schwimmhelden-Wettbewerb findet man unter www.bgv-schwimmhelden.de –> abstimmen für Berger Vereinsbad noch bis zum 2. Juli.

Saisoneröffnung:

Das Bad eröffnet am Samstag, 6. Juli, ab 10 Uhr.

Mitgliedschaft:

Mit einer Kurzzeitmitgliedschaft kommt man für 25 Euro fünf Mal ins Bad. Für Jahresmitgliedschaften für eine Saison zahlen Kinder und Jugendliche 40 Euro, ein Erwachsener 65 Euro, Paare 110 Euro, zwei Erwachsene mit Kindern bis 18 Jahren 130 Euro.

Weitere Infos:

zu den Schwimmkursen und zum Freibad bei Instagram unter berger_bad und bei Facebook unter Berger Bad