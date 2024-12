Todtnauberg: Die Beschaulichkeit eines Bergdorfs

Beschaulich geht es zu

Keine langen Schlangen an den Liften, es geht beschaulich zu im 800-Seelen-Dorf, und das wissen die Besucher zu schätzen. Ob mit Schneeschuhen unterwegs, mit dem Schlitten, mit Wanderstöcken auf den präparierten Winterwanderwegen, auf Langlaufskiern oder mit den Schleppliften auf die Höhen, bei herrlichem Sonnenschein lässt es sich dort in den letzten Tagen des Jahres gut aushalten. Die Pisten sind bestens präpariert, zum Teil beschneit, und wer es lieber gemütlich angeht, kann sich mit dem Rodellift am Buck nach oben befördern lassen, um dann den langen Rodelhang hinunter zu sausen. „Sause“ geht aber auch ohne Schlitten oder Ski, nämlich in den Liftstüble an den Talstationen. Dort gibt es leckere Kleinigkeiten zu essen und eine große Auswahl an Getränken.

Junge Männer aus Hockenheim haben Spaß beim Rodeln in Todtnauberg, Foto: Ulrike Jäger

Studentinnen aus Hamburg genießen heimelige Atmosphäre

Die Hamburger Studentinnen Eva und Lara kommen gern in den Südschwarzwald, sie lieben die heimelige Atmosphäre in Todtnauberg, wo Hektik ein Fremdwort ist. „Wir waren auch schon einige Male in Österreich zum Skifahren, aber da geht es an den Liften manchmal sehr chaotisch und rücksichtslos zu“, sind sie sich einig. Auf den Parkplätzen sieht man sehr viele Kennzeichen aus Lörrach, Freiburg, Basel, Zürich und der näheren Region, und viele Niederländer, Belgier und Franzosen verbringen ihre Weihnachtsferien gern in den Schwarzwalddörfern.