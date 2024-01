Todtnauberg: Entspanntes Fahren auf der Skipiste

Ampel steht auf Grün

Die neu installierte „Ampel“, die am Parkplatz des Kapellenlifts montiert wurde und signalisieren soll, ob der Parkplatz am Lift bereits voll ist, stand nachmittags wieder auf Grün. „Es war ein sehr schönes Wochenende, und die Leute waren zufrieden“, sagt Andrea Brender von der Liftgesellschaft. Sie hofft auf viele weitere schöne und vor allem schneereiche Tage. Auch in Muggenbrunn am Wasenlift und auf dem Notschrei konnten Skifahrer ihrem Sport nachkommen. Langläufer kamen auf den gut gespurten Loipen auf ihre Kosten. Am Montag war der Sonnenschein erst einmal wieder verschwunden, und aus dem grauen Himmel fielen wieder heftig viele Schneeflocken, die hoffen lassen, dass der Winter so schnell noch nicht vorbei ist.