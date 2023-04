Todtnauberg Figur der Schwarzwald-Marie ziert Kirschtorte

Sieg für Schwarzwald-Marie

Ana Kostava, die als Konditorin im Café Mayerhöfer in Furtwangen arbeitet, lag in der Rangliste vor ihm. Ihre Torte zierte eine „Schwarzwald-Marie“-Figur aus Marzipan.

Nach den Wettbewerben wurde Hansy Vogt – bekannt aus Funk und Fernsehen – zum neuen Schwarzwälder Kirschtortenbotschafter gekürt. Der Feldberger ist gelernter Bäcker.

Ana Kostava gewinnt beim Kirschtorten-Festival

Kaum Karten an Tageskasse

Die Veranstaltung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, war bereits im Vorfeld ausverkauft. Aus Brandschutzgründen durften sich nur 300 Personen gleichzeitig in der Halle aufhalten. So entstanden Wartezeiten für die Besucher. Der Eintritt war nicht wie bisher umsonst, sondern kostete sieben Euro, was laut Lisa-Marie Kraus, Mitglied des Orga-Teams, zu einer höheren Aufenthaltsqualität führte, weil es nicht ein so großes Gedränge in der Halle gab und jeder etwas sehen konnte. „Es kamen durch den Eintritt weniger Leute und es wurden weniger Kuchen verkauft“, fügt sie hinzu.

Erweiterung angedacht

Kraus bestätigte auf Anfrage, dass es Überlegungen gebe, das besucherstarke Festival in einer größeren oder in einer zusätzlichen Halle stattfinden zu lassen. Eine Entscheidung darüber sei aber noch nicht getroffen. Das zehnte „Schwarzwälder Kirschtortenfestival“ findet im April 2025 statt.