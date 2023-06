Todtnauberg Gibt es Verkehrschaos bei der Brücke?

Die Hängebrücke ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Verena Wehrle

Chaos ist ausgeblieben

Auch Todtnaubergs Ortsvorsteherin Franziska Brünner teilt diese Einschätzung: „Das befürchtete Verkehrschaos mit größeren Rückstauungen ist bisher zum Glück ausgeblieben.“ Sie sei selbst täglich vor Ort gewesen und könne diesen Eindruck eines größeren Verkehrschaos nicht bestätigen, sagt sie.

„Einzelne Ordnungswidrigkeiten habe ich dokumentiert, aber hier geht es tatsächlich um einige wenige Falschparker“, so die Ortsvorsteherin. Auch spricht sie genauso wie Müller von individuellem Fehlverhalten und zwar im Bereich Bushaltestelle Hangloch und Schwimmbadweg – „auf das wir schnell und konsequent reagieren werden“.

Das Parken auf Sperrflächen, an Bushaltestellen oder außerorts auf der Straße ist eine Ordnungswidrigkeit, die zur Anzeige gebracht und geahndet werde, so die Ortsvorsteherin.

Noch freie Parkplätze

Die ausgewiesenen Parkplätze direkt an der Todtnauberger Hängebrücke seien seit der Eröffnung der Brücke noch nicht ausgelastet gewesen, betont Ortsvorsteherin Brünner.

Ordner einsetzen

Zusätzlich zur Beschilderung sollen an Spitzentagen Ordner an den Parkplätzen vor der Brücke eingesetzt werden, wie es sich bereits am Eröffnungswochenende sehr bewährt habe, erläutert Franziska Brünner.

Die Gemeinde sei mit den Betreibern der Hängebrücke Blackfroestline in regelmäßigem Austausch über alle Rückmeldungen und Erfahrungen und man arbeite gemeinsam an Optimierungen, erklärt die Ortsvorsteherin Franziska Brünner.

Weitere „Baustellen“

Sie nennt weitere „Baustellen“, die noch zum Abschluss gebracht werden müssen: So sei in einigen Bereichen die infrastrukturelle An- und Einbindung der Blackforestline noch provisorisch oder ausbaufähig. „Das ist etwas, das wachsen muss, vom Buswartehäuschen über die Beschilderung bis zur Wegeführung. Der eingesetzte Arbeitskreis Hängebrücke wird sich wie schon während der Bauphase auch künftig mit diesen Aufgaben befassen“, sagt die Ortsvorsteherin.