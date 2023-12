An einem ganz besonderen Ort fand am Wochenende ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt statt. An der Hängebrücke in Todtnauberg, der „Blackforestline“, wurden an 14 liebevoll geschmückten Ständen Geschenkideen für das Weihnachtsfest angeboten. Ob hochwertige Goldschmiedearbeiten, Kunsthandwerk aus Holz oder Stoff, Dekorationsartikel für Weihnachten oder auch für das ganze Jahr, Selbstgenähtes, hausgemachte Konfitüren und Torten, an der Hängebrücke war für jeden Geschmack etwas dabei.