Todtnauberg Picknick an der Hängebrücke

An einem milden Sommerabend inmitten der Natur eine Decke ausbreiten, sich regionale Köstlichkeiten aus dem Picknickkorb schmecken lassen, dabei Livemusik lauschen und den Sonnenuntergang hinter den Schwarzwaldbergen beobachten – dazu lädt ab dem 16. Juni 2023 die dritte Auflage des Picknicksommers im Hochschwarzwald ein. An verschiedenen Orten in der Ferienregion wird die Veranstaltungsreihe der Hochschwarzwald Tourismus bis Ende August Station machen.

Wanderung um die Brücke

Ein Programmpunkt ist die Picknickwanderung rund um die Blackforestline, die neue Hängebrücke in Todtnauberg, am Freitag, 7. Juli. Nach einem Sektempfang geht es auf die Hängebrücke, danach geht es mit dem Wanderführer auf der anderen Hangseite weiter zu einer versteckten Lichtung. Dort warten leckere Bergwelt- Teller-Picknickkörbe auf die Teilnehmer, an liebevoll hergerichteten Picknickplätzen, so die Hochschwarzwald-Tourismus.