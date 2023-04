Todtnauberg Süße Kunstwerke zum Vernaschen

Preisgeld winkt

Biskuitboden, Kirschen, Sahne, Schwarzwälder Kirschwasser und Schokoladenspäne: Das sind die Hauptzutaten der Schwarzwälder Kirschtorte. Die süße Spezialität hat laut Hochschwarzwald Tourismus GmbH eine mehr als 100-jährige Tradition, ist mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Doch wer macht die beste und schönste Schwarzwälder Kirschtorte? Diese Frage wird am Sonntag, 16. April, von 11 Uhr an beim 9. Kirschtortenfestival im Kurhaus in Todtnauberg beantwortet. In der Jury bewerten die Konditormeister Armand Maier, Franz-Josef Koszinowsky und Walter Georg Blust sowie Küchenmeister Alfred Boch aus Todtnauberg die kunstvoll geschaffenen Torten nach den Kriterien Optik, Handwerk und Geschmack.