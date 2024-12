Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Sonntag, 24. November und Sonntag, 1. Dezember, eine Terrassentür eines Ferienhauses in der Ennerbachstraße in Todtnauberg aufzuhebeln. Jedoch gelangten die Täter nicht ins Haus, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe an der Terrassentür kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise an Tel. 07621/176-0.