Todtnauberg: Viele Ideen für den Radschert

Neue Angebote & Aktivitäten

Weitere Ideen Brünners: eine Bike-Servicestation mit Schlauchautomat und Wasch-Station sowie eine Ladestation für E-Autos und E-Bikes. Auch eine Grillhütte und Picknickplätze sind denkbar. Für Veranstaltungen wie Konzert, Autokino oder Lesen auf dem Berg könne sie sich eine Art Waldbühne vorstellen.

Unter der Rubrik Aktivitäten nannte Brünner den Sportberg Radschert sowie den bereits existierenden Pilz- und Waldlehrpfad. Zusätzlich gibt es die Idee eines Natur-Pump-Tracks für anspruchsvollere Mountainbikefahrer, da derjenige auf dem Scheuermattparkplatz eher für kleinere Kinder sei. Diesen Wunsch hatten unter anderem drei jugendliche Mountainbike-Kids in einem Brief an die Ortsvorsteherin geäußert, den diese vorlas, da die Kinder an diesem Abend nicht am Dialog teilnehmen konnten. Brünner kann sich auch einen Bouleplatz auf dem Radschert vorstellen; zum Teil werde der Platz dafür bereits genutzt. Die Jugend wünschte sich eine Schutzhütte, so Brünner.

„Angebot für ganze Familie“

Der Vorsitzende des Vereins „L(i)ebenswertes Todtnauberg“ Fredi Boch stellte die Einrichtung von Schauplätzen zur Bergbauhistorie vor, hier besonders einen auf dem Radschert geplanten Spielplatz, der den „Radschacht“ wiedergeben soll. Geplant sei ein Hingucker auf dem Platz hinter dem Infopavillon auf rund 230 Quadratmetern, mit Kletterturm, begehbarem Rad, Spielhaus, Sandspielen und Vesperbank. „Ein Angebot für die ganze Familie“, wie Boch erklärte.