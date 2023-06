Todtnauberger Bad Wenn Freibädern das Personal ausgeht

Hohe Anforderungen

Diese bildet die DLRG in Kooperation mit dem Freibad-Förderverein aus. Der Kurs für Rettungsschwimmer in Silber beinhaltet einen Theorietag und drei Praxis-Tage. 400 Meter Schwimmen muss man können und auch einen Sprung vom 3-Meter-Brett beherrschen. Dabei spielt es keine Rolle, dass im Berger Bad die Becken nur 12 mal 20 Meter lang sind. Früher habe es die Absprache gegeben, dass die Rettungsschwimmer-Scheine im Verein bleiben und so wurde auch mal ein Auge zugedrückt bei den Anforderungen, erzählt Zipfel. Heute schaue die DLRG auf die Vorgaben, auch wenn es dies für kleine Bäder schwierig macht, so der Förderverein-Vorsitzende. Doch Zipfel zeigt dafür Verständnis.

Schwimmkurse geplant

Der Vorverkauf für das Bad läuft noch nicht. Aber schon bald will die Vorstandschaft des Vereins entscheiden, wie die Saison aussehen soll und kann und dann auch darüber informieren. Eins ist aber klar: „Wir wollen auf jeden Fall wieder Schwimmkurse anbieten“, betont Zipfel – „im besten Fall im Freibad.“ Sollte dieses tatsächlich geschlossen bleiben, wird man dafür in ein Hallenbad ausweichen. Im vergangenen Jahr hatte der Verein zehn bis zwölf Kurse über den Sommer angeboten, da die Nachfrage so groß war.

Situation überall schwierig

Auch in anderen Bädern im Wiesental ist die Personalsituation angespannt. Das Schönauer Freibad bleibt wegen Personalmangel montags geschlossen. Im Todtnauer Bad wurde immer noch kein Pächter für den Kiosk gefunden. Hier übernimmt das Kassenpersonal zumindest den Verkauf von „Kleinigkeiten“ wie Getränken, informiert Gerhard Asal von der Stadt.