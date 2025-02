Todtnauer Fasnacht: Dem Neuen wird’s nicht langweilig

Schon als Kind närrisch

Gutmann ist schon lange närrisch aktiv, als Standartenträger hat er 2008 angefangen, 2013 kam er dann mit 17 Jahren als damals Jüngster in den Zunftrat.

Dabei macht er deutlich, dass dieser nicht nur an der Fasnacht aktiv sei. Die akribische Vorbereitung begann bereits im Oktober, seit Langem gab es dazu mal wieder ein zweitägiges Arbeitswochenende und einmal im Monat trifft sich der Zunftrat zur Sitzung. Da gibt es jede Menge zu tun. Aber dass es Spaß macht und Gutmann die Verantwortung nicht scheut, merkt man ihm an: „Mir ist einfach wichtig, dass es weiterhin so gut läuft.“

Der Narrenfahrplan der Todtnauer Narrenzunft

Polonaise:

„Narreschau uff d’Brugg“, große Hästrägerpolonaise mit über 300 Teilnehmern über die Hängebrücke am heutigen Samstag, 15. Februar, von 12.30 bis 18 Uhr, die Polonaise startet um 13.10 Uhr. Besenbinderball:

Am Samstag, 22. Februar, ab 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten-Vorverkauf am heutigen Samstag, 15. Februar, von 10 bis 11 Uhr, im Foyer des Haus des Gastes Hemdglunki:

Donnerstag, 27. Februar, ab 19.30 Uhr, Umzug mit anschließendem Hemdglunki-Ball im Pfarrheim 25. Narrengericht:

Freitag, 28.Februar, ab 14.30 Uhr auf dem Marktplatz. Abends spielen Rätschgoschen in den Gaststätten. Kinderfasnacht:

Samstag, 1. März, ab 14.11 Uhr, Umzug mit anschließendem Kinderball in der kleinen Halle Narrenmesse:

Sonntag, 2. März, ab 10 Uhr, in der katholischen Kirche Rosenmontag:

Großer Umzug mit Mottowagen am Montag, 3. März, ab 14.11 Uhr, mit anschließender Party im Tal Verurteiltenball:

Dienstag, 4. März, ab 18 Uhr in der Eisdiele mit anschließender Fasnachtsverbrennung am Narrenbrunnen um 21 Uhr. Schiibeschlaa:

am Sonntag, 9. März, 18 Uhr, vom Hasenhorn herab