Todtnauer Fasnacht: Mit „Fiedolin“ auf Platz eins gelandet

Ganze 52 Zünfte zogen durch die Stadt, mehr als tausend Teilnehmer flanierten an den zahlreichen Zuschauern – Einheimischen wie Besuchern von auswärts – vorbei. Wie viele das waren, testeten die Moderatoren noch vor dem Start aus: Beide Gruppen mussten auf den Narrenruf antworten – und die Gäste schienen in der Überzahl. Wahrscheinlich, weil so viele Todtnauer im Umzug mitliefen, so die Moderatoren. Indes: Aber auch unter den Hästrägern waren Gäste. Mit die längste Anreise hatten die Forbacher Narren aus dem Murgtal. Besonderes Augenmerk bekamen die Wagen der Zinken, die nach dem Umzug prämiert wurden. Auf Platz eins landeten die Brandenberger mit Wunderlampe und Dschinni – und viel Rauch. Hinterdrein tanzten fliegende Teppiche, denn, wie der Prolog verrät, setzt Bürgermeister „Fiedolin“ auf E-Teppiche statt Verbrenner. Dicht darauf – mit 280 Punkten und damit mit nur einem weniger als Brandenberg – folgte der Brandbachzinken mit seinen Wagen zum Thema Silber- und Goldbergbau. Platz drei belegte der Zinken Mühliwinkel mit seinem Wagen, der den Todtnauer Musiker Herbert Kaiser ehrte.