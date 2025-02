Todtnauer Fasnacht: Wo der Zunftmeister zum Ritter geschlagen wird

Gute Stimmung herrschte beim Kappenabend in Todtnau. Foto: Ulrike Jäger

Die Bierbrauer hatten im Mittelalter einen ehrenwerten Beruf, und so philosophierten denn auch Jürgen, Norman und Ina Steiger vom Zinken CBC über die Qualität des Quellwassers in Todtnau und die Braukunst schlechthin. Eine gesungene Liebeserklärung an Todtnau präsentierte Alfred Bernauer vom Zinken Mühliwinkel in einer Tonlage, die von ihm alles abverlangte.