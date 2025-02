Todtnauer Gastronomie: In der „Alten Münz“ geht’s badisch weiter

Und eigentlich war er seitdem gar nicht aktiv auf der Suche nach einem Nachfolger, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Und komplett ruhig ging er es auch nicht an: Bei Veranstaltungen hatte er immer mal wieder geöffnet, eben dann, wenn es sich gelohnt hat. Somit war ihm im vergangenen Jahr als „Schlafmünzchen“, der seine Beiz nur dann öffnet, wenn der Rubel rollt, auch der Rosenmontagswagen der Brandenberger Dilldappen gewidmet.

Erfahrener Nachfolger

Ganz unverhofft stand dann kürzlich Raul Oliva vor seiner Tür. Er sei in der Region schon länger auf der Suche nach einer Lokalität gewesen und dann über die Brauerei auf die „Münz“ gestoßen, erzählt er. Als die beiden Wirte sich kennenlernten, war klar: Es passt. Denn Oliva bringt Erfahrung in der Gastronomie mit, ist gelernter Hotelfachmann und hat schon so manche Station hinter sich. Gelernt hat er in der Hotelfachschule in Koblenz, arbeitete dann unter anderem im Mövenpick-Restaurant in Hamburg und in verschiedenen Sterne-Hotels. Von 2000 bis 2004 war er als Teilhaber im „Spritzenhaus“ in Kirchzarten tätig. 2007 wechselte er die Branche und zog in die Schweiz. 2015 aber wollte er wieder in der Gastronomie Fuß fassen und mietete in Brasilien ein Hotel Garni an, bis er 2020 wieder zurück in die Schweiz ging.