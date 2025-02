Todtnauer Gemeinderat: Bau treibt Minus in die Höhe

Hohes Minus im Altenheim

Einstimmig zur Kenntnis nahmen die Ratsmitglieder den Jahresabschluss 2023 des städtischen Alten- und Pflegeheims. Die Erweiterung des Hauses auf nunmehr 90 Plätze begann im Oktober 2020 und wurde Ende November 2024 abgeschlossen. Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 904 000 Euro schließt die Gewinn-und Verlustrechnung ab (Vorjahr: 590 000 Euro), berichtete Rechnungsamtsleiterin Helena Weislogel. Durch die Baumaßnahmen hätten weniger Betten belegt werden können, auch schlugen hohe Kosten für Leihpersonal zu Buche. Beim Personalaufwand wurden rund 1,47 Millionen Euro zusätzlich benötigt, so die Rechnungsamtsleiterin.

Einstimmig beschloss der Todtnauer Gemeinderat den Wirtschaftsplan für 2025 des Eigenbetriebs Stadtwerke Todtnau-Wasserversorgung (EOW). Positiver als beim Alten- und Pflegeheim sah der Jahresabschluss 2023 der EOW aus. Hier gab es einen Jahresüberschuss in Höhe von 153 000 Euro. Dabei waren insgesamt 525 000 Euro investiert worden, etwa in die Sanierung des Hochbehälters in Schlechtnau für rund 180 000 Euro, in die Aufbereitungsanlage der Präger Böden sowie in den Hochbehälter in Fahl mit Kosten von insgesamt 140 000 Euro und in eine Quellsanierung für 50 000 Euro.