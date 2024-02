Todtnauer Narrengericht: Dreiste Diebe und Getränke-Pfuscher

Der Fleck muss weg

Zuerst wurde Walter Mühl von Kläger und Narrenpolizist Noldi Seger auf die Anklagebank geführt. Der Ranzengardist hielt seinen Meineid eher flüsternd und stark abgewandelt. Der Tatvorwurf: Er soll sich vor dem Narrengericht im vergangenen Jahr Gulaschsuppe auf seine Uniformhose geschüttet haben und daraufhin die weiße Kopfbedeckungs-Schutzhülle der Marketenderin Karola Augenblick als Überzieher missbraucht. haben. Diese trat – völlig verzweifelt – in den Zeugenstand, da es ja nur noch so wenige große „Gugge“ (Plastiktüten) gibt. Und Seger hatte als Alternative eine Riesenwindel präsentiert. Der Verteidiger Matteo Abbate hatte keine Chance.

Als Strafe muss Mühl am heutigen Verurteiltenball als Riesenbaby in XXL-Windel erscheinen und im selbst gebauten Mega-Kinderwagen in den Saal geschoben werden.