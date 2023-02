Todtnauer Umzug Die Narren eroberten Todtnau

Die Rakte für den Burgi wurde Dritter.

Um das Wirtschafssterben drehte sich auch der Wagen der Schönebirzler. Sie hatten die original Ex-Wirte von Todtnau mit an Board geholt und holten sich damit den vierten Platz.

Zurück zur Telefonzelle

Fünfter wurde der Zinken CBC, der sich die guten alten Telefonzellen nach Todtnau zurückwünscht und so manch einen Zuschauer auch in eine solche entführt hat. Den sechsten Platz erreichten die Böllener Belchengeister, die einzigen Wagenbauer außerhalb der Stadt, die ihren eigenen Sprit brauen.

Sonst immer vorne mit dabei hatte der Zinken Brandenberg aufgrund seines großen 55. Jubiläums in diesem Jahr einen kleineren Wagen als gewohnt gebaut und mit diesem gezeigt, dass der Dilldapp alles in die Hand nimmt und in dieser Fasnacht nebst großem Nachtumzug sogar den 11.11. organisiert hatte.

Viele Narren von außerhalb

Neben den aufwändig gestalteten Wagen gibt es noch eine Besonderheit am Todtnauer Umzug: Ungewöhnlich viele auswärtige Fußgruppen laufen hier mit. So waren etwa die Brisacher Eckartsberg-Hexen mit dabei, aber auch die Schlappenflickerzunft aus Bernau oder die Halbraingeister aus Horben. Und so konnte man Narren sehen, die man vielleicht sogar noch nie zuvor zu Gesicht bekam. „Wir bemühen uns jedes Jahr, dass wir auch etwas Neues bieten“, betonte Zunftmeister Jürgen Franz. Und dieses Versprechen konnte die Todtnauer Zunft auch in diesem Jahr einhalten. Dass es besonders warm war, brachte etwa die Bärenzunft Bärental mit ihren dicken Fellen ins Schwitzen.

Eine Konfettidusche.

Dicht gedrängt überblickten die Zuschauer das Geschehen: Die wilden Stollewölf trieben ihr Unwesen, das Publikum wurde von den Besenbindern ordentlich gebürstet und so manch einer landete in der Konfetti-Badewanne der Zundelmacher. Abstand halten hieß es dann bei den Blätzlenarren, die ihre Karbatschen auf den Asphalt schlugen und damit alle Blicke auf sich zogen.

Die Blätzlenarren beim Karbatschenschlagen.

Die Kinderhände wurden mit Süßigkeiten gefüllt, die Gesichter der Erwachsenen wurden bemalt oder sogar bestempelt.