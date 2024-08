Die betroffene Person war am Freitagnachmittag einen schmalen Wanderweg vom Brückenkopf Richtung Wasserfall alleine hinabgegangen, während die übrigen Familienmitglieder noch an der Brücke standen, schildert die Bergwacht Schwarzwald Ortsgruppe Notschrei und Todtnau in einem Einsatzbericht. Auf dem schmalen Weg stolperte sie und stürzte rund 60 bis 70 Meter eine steile Böschung hinunter. Passanten, die den Vorfall gesehen hatten, alarmierten den Rettungsdienst. Nach kurzer Zeit waren zehn Bergretter der Ortsgruppe auf dem Weg in Richtung Wasserfall. Vor Ort übernahmen sie die notfallmedizinische Erstversorgung des Patienten und richteten den Abtransport mittels Gebirgstrage unter Seilsicherung vor. Aufgrund von Steinschlag musste der komplette Wasserfall während der Rettung immer wieder durch die Polizei gesperrt werden, heißt es im Bericht weiter. Der Patient wurde nächsten Wanderweg hochgezogen und konnte dort mit Hilfe eines Bergrettungsfahrzeugs an die nächstgelegene Straße abtransportiert und dort dem Rettungswagen übergeben werden.