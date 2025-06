Tödlicher Unfall auf A 5: Raser steht erneut vor Gericht

Urteil wird Montag gesprochen

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten gegen das Urteil des Lörracher Amtsgerichts Rechtsmittel eingelegt, weshalb der Fall am Freitag vor dem Freiburger Landgericht als Berufungssache verhandelt wurde. Am kommenden Montag werden die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen. Der deutsche Unternehmer, der in Basel wohnt, hatte die Tat zugegeben und seine Schuld eingeräumt. Wie bei der Verhandlung im November bedauerte er seine Tat unter Tränen. Es sei „ein Schock“ gewesen, als er im Krankenhaus erfahren habe, dass der Unfall für einen Beteiligten tödlich geendet war. Ihm sei bewusst, dass es sich um eine „nicht wieder gut zu machende Tat“ handle.

Spontane Spritztour mit dem Porsche

Der 31-Jährige hatte am Nachmittag des 16. August 2023 seinen Bekannten – der spätere Beifahrer – zu sich nach Hause an den Pool eingeladen. Auf einer Dachterrasse hatten die beiden Männer mehrere „kleine“ Biere getrunken und waren später mit weiteren Bekannten Essen gegangen, wo beide Männer mehrere Cocktails getrunken haben. Danach gingen die beiden zurück zur Wohnung des Angeklagten, wo dieser die spontane Idee hatte, dem Bekannten seinen neuen Porsche zu zeigen. Damit, dass der Angeklagte den Motor startete und zu einer Spritztour aufbrach, sei der Bekannte nicht einverstanden gewesen, beteuerte dieser am Freitag vor Gericht. Der 31-Jährige fuhr aggressiv, ließ etwa den Motor an der Grenze aufheulen und betätigte mehrfach die Lichthupe. Nachdem der Porsche die deutsch-schweizerische Grenze passiert hatte, drückte der Fahrer aufs Gas. Auf der A5 zwischen Basel und Freiburg gilt meist Tempo 120, wobei es zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, wo der Unfall geschah, keine Beschränkung gibt.