Seoul - Ein Autofahrer hat in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul nach Medienberichten mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst und tödlich verletzt. Es habe bei dem Unfall am Montagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt mindestens sechs Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Mehrere Personen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich demnach an einer Kreuzung in der Nähe des Rathauses in der Innenstadt. Zahlreiche Menschen hätten an einer Ampel gewartet, als der Fahrer in die Menge gefahren sei, hieß es. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.