Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch kurz vor 8 Uhr auf der L 134 zwischen Kandern und Hammerstein bei einem Überholmanöver gestorben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er habe kurz nach dem Ortsausgang Kandern mehrere Fahrzeuge überholt und einen entgegenkommende 21-Jährigen in seinem Auto übersehen. Beide wollten nach rechts ausreichen, doch der Zweiradfahrer stürzte und rutschte direkt in das entgegenkommendes Fahrzeug. Das Motorrad ging in Flammen auf, die Aufräumarbeiten dauerten bis gegen 14.30 Uhr. Rettungskräfte bargen den Mann, der aber trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Der 21-Jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07621/9 80 00.