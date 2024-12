Tödlicher Wirbelsturm Erste Analysen: Klimawandel hat "Chido" stärker gemacht

Ein explosiver Sturm

Am Samstag fegte der Zyklon "Chido" mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 220 Kilometern pro Stunde über das französische Überseegebiet Mayotte und den Norden von Mosambik. Dabei hinterließ er eine gewaltige Schneise der Zerstörung, der eine bislang noch nicht bekannte Zahl von Menschen zum Opfer fiel.

In ersten Analysen kommen Forschungsgruppen des Grantham Institute am britischen Imperial College London und der gemeinnützigen US-Organisation Climate Central in Princeton nun zu dem Schluss, dass der menschengemachte Klimawandel den Wirbelsturm intensiviert hat. So wird Ralf Toumi, Direktor des Grantham Institute, in einer Mitteilung zitiert: "Der Klimawandel hat 'Chido' zu einem explosiven Sturm der Kategorie 4 verstärkt. Wäre die Atmosphäre nicht mit Kohlenstoffemissionen überlastet, wäre es ein weniger zerstörerisches Ereignis der Kategorie 3 gewesen." Diese Kategorien werden in der sogenannten Saffir-Simpson-Hurrikan-Windskala erfasst, die bis 5 reicht.