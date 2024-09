Tötungsdelikt: 58-jährige Frau in Todtnau ermordet

Ein Tatverdächtiger ist in Haft Am Freitag, 27. September, kurz nach 13 Uhr, wurde in einer Wohnung in Todtnau der Leichnam einer 58-jährigen Deutschen aufgefunden, teilt die Polizei am Sonntagabend mit. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und am Wochenende beim Kriminalkommissariat Lörrach eine Sonderkommission eingerichtet. Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte am Samstag, gegen 22 Uhr, ein Tatverdächtiger in Schopfheim nach einer groß angelegten Suchaktion vorläufig festgenommen werden.