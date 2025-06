Tötungsdelikt in Basel: Basler Strafgericht muss Tat aufarbeiten

Der Fall wird nun an das Basler Strafgericht weitergeleitet. Wann die Verhandlung stattfindet, ist offen. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft am frühen Nachmittag des 8. August 2024 in einem Mehrfamilienhaus am Nasenweg eine 75-jährige Anwohnerin getötet haben. Nach einer eintägigen Flucht nahm die Polizei den damals 32-jährigen Schweizer fest.