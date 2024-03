Tötungsdelikt in Bielefeld: Schüsse auf Boxer: Zwei Tatverdächtige mit Fotos gesucht

Die beiden 33-Jährigen stehen im Verdacht, den 38-Jährigen am Samstag in Bielefeld auf offener Straße erschossen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie seien nach der Tat "zeitnah" in den Fokus der Ermittler geraten, allerdings weiterhin auf der Flucht.

Namen und Fotos veröffentlicht

Noch in der Tatnacht hatten Spezialeinheiten demnach die Wohnungen der beiden durchsucht. Auch in anderen seither durchsuchten Wohnungen in der Innenstadt von Bielefeld konnten die beiden nicht gefunden werden. Die Gesuchten könnten bewaffnet sein, warnten die Ermittler.