„Der Beschuldigte hat sich zwischenzeitlich im Wesentlichen geständig eingelassen und die Tötung der 58-Jährigen eingeräumt“: Das teilte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Freitagnachmittag im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Todtnau in einer Medieninformation mit. Hintergrund sei ein Beziehungsstreit mit dem Opfer gewesen. „Nach dem Obduktionsgutachten wurden dem Opfer multiple Stichverletzungen zugefügt, infolge derer es noch am Tatort verstarb“, heißt es. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei der Beschuldigte daher des Totschlags verdächtig. Anhaltspunkte für das Vorliegen von Mordmerkmalen bestünden nicht, so die Mitteilung. Ein mit der Begutachtung beauftragter forensisch-psychiatrischer Sachverständiger sei zu der vorläufigen Einschätzung gelangt, dass aufgrund einer psychischen Erkrankung die Fähigkeit des Beschuldigten, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, „rechtserheblich eingeschränkt“ gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft habe aufgrund der vorläufigen Einschätzung die Aufhebung des Untersuchungshaftbefehls und die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. „Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung“, betont die Staatsanwaltschaft.