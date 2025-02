Tötungsdelikt in Todtnau: Staatsanwaltschaft klagt Lebensgefährten an

Die Tat

Dem 48-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Waldshut soll mit dem 58-jährigen Opfer, mit dem er eine Beziehung geführt habe, in Streit geraten sein und es im Rahmen dieses Streits getötet haben, so der dringende Verdacht der Staatsanwaltschaft. Das Opfer sei infolge multipler Stichverletzungen noch am Tatort verstorben.

Die Fahndung

Nachdem die Leiche der Frau am Freitag, 27. September, kurz nach 13 Uhr in einer Wohnung in Todtnau gefunden worden war, hatte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg damals die Ermittlungen übernommen. Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und einer groß angelegten Suchaktion der Ermittler konnte der Tatverdächtige am Tag der Tag gegen 22 Uhr in Schopfheim gefasst, vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht werden. Daraufhin arbeitete eine 45-köpfige Sonderkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen mit Hochdruck an der Aufklärung des Tötungsdelikts, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft im Oktober.