Toka-Areal Kandern: Wann ist ein Wald ein Wald?

Um die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) in trockene Tücher zu bringen, muss die Stadt Kandern nun erstmals eine Waldumwandlung durchführen. Da es sich nicht um eine Ersatzaufforstung handelt, ist für die Umwandlung eine doppelt so große Fläche Gemeindewald erforderlich, also 8000 Quadratmeter. In Abstimmung mit der Unteren Forstbehörde und dem Revierförster sollen auf einem Waldstück auf Gemarkung Kandern zwecks Umwandlung zum Eichen-Sekundärwald Fichten entnommen und Eichen gepflanzt werden. Ein zweites Waldstück auf Gemarkung Feuerbach wird durch Entnahme von Fichten und unter Nutzung der Buchen-Naturverjüngung in Laubwald umgewandelt.

Zusätzliche Ökopunkte

Der Waldumbau kostet 16 000 Euro – von den eigentlichen Kosten in Höhe von 28 000 Euro werden 12 000 Euro abgezogen, da der Waldumbau zusätzliche Ökopunkte bringt. Die Kosten werden über das Budget „Vorbereitende Bauleitplanung“ beziehungsweise bei Überschreitung des Planansatzes über das Restbudget „Stadtentwicklung“ finanziert.