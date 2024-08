Am Montag war der Index um mehr als zwölf Prozent eingebrochen, in der Folge kam es auch an Börsenstandorten in anderen Ländern zu dramatischen Kursverlusten. Der zuletzt deutliche Anstieg der Landeswährung Yen hatte die Kurse der exportabhängigen japanischen Unternehmen stark belastet. Inzwischen hat sich die Stimmung angesichts einer drauf folgenden Abschwächung des Yen laut Händlern jedoch gebessert.