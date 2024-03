Tor nach sieben Sekunden "Playstation-Controller": Österreich feiert Baumgartner

Wien - Erst Rekord-Tor, dann Lobeshymnen: Österreichs Fußball-Nationalspieler Christoph Baumgartner ist für sein Sieben-Sekunden-Tor in der Heimat gefeiert worden. "Leistete in den ersten sieben Sekunden mehr als andere in einer Arbeitswoche", schrieb "Der Standard" über das 1:0 gegen die Slowakei in Bratislava.