Torschützenkönig in Süper Lig: Gabunischer Nationalspieler Boupendza stirbt mit 28 Jahren

Boupendza spielte seit Anfang dieses Jahres für den chinesischen Erstligisten Zhejiang FC. In seiner Karriere war der Fußballer aus dem zentralafrikanischen Küstenstaat unter anderem in Frankreich, der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Rumänien und den USA aktiv. In der Saison 2020/2021 war er für Hatayspor mit 38 Treffern in 22 Spielen Torschützenkönig der türkischen Süper Lig geworden.