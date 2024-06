Die Kollegen waren sich auch einig. "Ich glaube, dass er ein unfassbar guter Torwart ist. Ich habe ihn das zweite Mal gesehen beim Training. Ich bin begeistert, wie gut er ist. Das habe ich so in meiner Karriere noch nicht erlebt", sagte Siegtorschütze Pascal Groß. "Wenn Manuel Neuer keine Sicherheit ausstrahlen kann, wer sonst? Er ist der Rückhalt für die Mannschaft", sagte Maximilian Mittelstädt.

Weltklasse-Backup ist bereit

Wer sonst? Genau das ist die Crux für Nagelsmann in seiner Argumentationskette. Denn der ewige Ersatzmann Marc-André ter Stegen war schon vor den Fehlern nah dran an der Ablösung. Keinen Hehl daraus hatte er gemacht, bei aller Loyalität der Mannschaft gegenüber über die erneute Degradierung zur Nummer zwei maximal enttäuscht zu sein.

Im Ausland und gerade in Spanien, wo ter Stegen beim FC Barcelona regelmäßig auf Top-Niveau agiert, wird die deutsche Torwart-Diskussion natürlich wahrgenommen. "Was ist mit Neuer los? Manuel Neuer ist in Deutschland unantastbar, aber... Inwieweit?", fragte die Zeitung "Mundo deportivo". "Fans sehen die Zeit gekommen, dass Manuel Neuer seine internationale Karriere beenden sollte", orakelte die englische "Daily Mail".

Nagelsmanns schon im März gefälltes Votum pro Neuer als EM-Stammkraft ist jetzt aber nicht mehr zu revidieren. Ganz unabhängig aller sportlichen Abwägungen. Mit einer Degradierung des Rio-Weltmeisters wäre die Team-Hierarchie mit dem Turnierstart erschüttert, Neuer wäre radikal degradiert. Und der klare Nagelsmann-Plan einer manifesten Rollenverteilung im ganzen Team ad absurdum geführt. "Man wechselt nicht im Turnier seinen Torwart", machte Stefan Effenberg am Sonntag bei Sport1 deutlich.

Neuer ohne Selbstzweifel

Im Training - so versichern Insider - ist Neuer ohnehin konstant auf Top-Niveau. Sein Ehrgeiz, der ihn nach seinem schlimmen Beinbruch zu einem keineswegs einfachen Comeback brachte, ist ungebrochen. Neuer selbst reagierte auf sein Missgeschick im 119. Länderspiel sehr analytisch. "Grundsätzlich muss ich den Ball besser wegbringen, das steht fest für mich, das habe ich auch sofort gemerkt", sagte er der ARD. EM-Zweifel? Sicher nicht. "Bei beiden Spielen finde ich, dass ich gute Leistungen gezeigt habe. Und so gehe ich auch in die Gruppenphase", sagte der 38-Jährige.