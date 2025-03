Torwart-Entscheidung Das bedeutet Baumanns Beförderung zur Nummer eins

Baumann bekam die Eins, Alexander Nübel die Zwölf und muss sich am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand und am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund bei den K.o.-Spielen gegen die Squadra Azzurra mit der Reservisten-Rolle abfinden.

Damit endet das Vier-Spiele-Casting der beiden, das Nagelsmann nach der schweren Knieverletzung seiner eigentlichen Stammkraft Marc-André ter Stegen im vergangenen Jahr ausgerufen hatte. Die Torwartfrage im Nationalteam wird aber im Vorjahr der WM ein Thema bleiben.