Gedanken an seine verstorbene Mutter

Wenn dann an einem solchen Abend in Berlin die Zusammenarbeit und Freundschaft beider Ländern unterstrichen werden soll, "dann ist das ja wohl auch eine Aufforderung an mich, meinen Beitrag zu leisten. Ich habe in dem Moment einfach nur an meine verstorbene Mutter gedacht. Die hätte sich sehr gefreut und deshalb habe ich es gemacht", sagte Campino.