Stuttgarter Innenstadt "Fassungslos und tief betroffen" - Unfallfahrer äußert sich

An der Unfallstelle in der Innenstadt haben Menschen unter anderem Blumen niedergelegt. Rot-weiße Absperrgitter aus Kunststoff säumen jene Stelle, an der am Freitag Menschen nichtsahnend an einer Ampel standen. Zwei schwerst Verletzte sind am Samstagmorgen außer Lebensgefahr.

Ermittlungen zum Geschehen dauern an

Unklar bleibt bis auf weiteres der Unfallhergang. In einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag heißt es, das Auto sei stadtauswärts auf der zweispurigen Bundesstraße unterwegs gewesen, aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Geländer eines Fußgängerüberwegs an der Haltestelle geprallt.

Das könnte nicht zur ersten Einschätzung passen, dass der Unfall beim Abbiegen passierte. Es gebe unterschiedliche Aussagen, sagt eine Sprecherin der Polizei. Der Staatsanwalt verweist auf die Formulierung in der Mitteilung.