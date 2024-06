Das vermeldet die Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg (FVA) am Mittwoch als Ergebnis eine pathologischen Untersuchung. Das Tier war am vergangenen Sonntag von seinem Besitzer, einem Landwirt aus Sallneck, auf der Weide hinter dem Haus tot aufgefunden worden. Er informierte den zuständigen Jäger und den Wildtierbeauftragten für das Kleine Wiesental. Eine Netzwerkperson der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg wurde hinzugezogen und dokumentierte die Situation vor Ort. Noch am selben Tag wurde das Tier für weitere Untersuchungen in das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg (CUVA) gebracht. Am Mittwoch gab das FVA-Wildtierinstitut bekannt, dass nach den pathologischen Untersuchungen ein Wolf als Verursacher ausgeschlossen werden kann.