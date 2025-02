Toter Säugling: Hinweise jetzt auch anonym möglich

Polizei ermittelt, Bürger sind schockiert Frau findet Leichnam eines Säuglings bei Steinen-Hüsingen

Viele Bürger stehen in fassungsloser Trauer vor dem Ereignis: Eine Spaziergängerin hat bei Steinen-Hüsingen den Leichnam eines Säuglings gefunden. In Gedanken sind viele Menschen bei dem verstorbenen Kind. Auch an die Mutter wird gedacht.